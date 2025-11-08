Челябинская спортсменка Киреева взяла золото чемпионата мира по самбо

Алексей Лошкин (слева) рассказал о победе Таисии Киреевой (в центре) на чемпионате мира по самбо Фото: Федерация Самбо Челябинской области

Спортсменка из Челябинска Таисия Киреева стала обладателем золотой медали чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке (Киргизия). Об этом рассказал URA.RU глава города, президент областной Федерации самбо Челябинской области Алексей Лошкин.

«Золотую медаль в спортивном самбо получила челябинская спортсменка Таисия Киреева. Она выступала в весовой категории до 72 кг. Тренировали нашу землячку Андрей Евгеньевич Востриков и Салават Эдвартович Мингазов. Она занимается на базе СШОР „Динамо“, — сообщил Алексей Лошкин.

Чемпионат стартовал 7 ноября и продлится до 9 ноября. В первый день россияне выиграли девять наград высшей пробы: спортивном самбо — Владимир Гладких, Расул Наш, Маргарита Барнева, Карина Черевань, Альбина Чоломбитько; в боевом — Шейх-Мансур Хабибулаев, Абусупиян Алиханов, Вера Лоткова и Яна Полякова.

Во второй день в спортивном самбо победителями стали: Сергей Кирюхин, Анастасия Луканина, а также Таисия Киреева. В дисциплине боевое самбо звание чемпиона мира завоевал Артем Тадин.