Челябинская спортсменка Киреева взяла золото чемпионата мира по самбо
Алексей Лошкин (слева) рассказал о победе Таисии Киреевой (в центре) на чемпионате мира по самбо
Фото: Федерация Самбо Челябинской области
Спортсменка из Челябинска Таисия Киреева стала обладателем золотой медали чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке (Киргизия). Об этом рассказал URA.RU глава города, президент областной Федерации самбо Челябинской области Алексей Лошкин.
«Золотую медаль в спортивном самбо получила челябинская спортсменка Таисия Киреева. Она выступала в весовой категории до 72 кг. Тренировали нашу землячку Андрей Евгеньевич Востриков и Салават Эдвартович Мингазов. Она занимается на базе СШОР „Динамо“, — сообщил Алексей Лошкин.
Чемпионат стартовал 7 ноября и продлится до 9 ноября. В первый день россияне выиграли девять наград высшей пробы: спортивном самбо — Владимир Гладких, Расул Наш, Маргарита Барнева, Карина Черевань, Альбина Чоломбитько; в боевом — Шейх-Мансур Хабибулаев, Абусупиян Алиханов, Вера Лоткова и Яна Полякова.
Во второй день в спортивном самбо победителями стали: Сергей Кирюхин, Анастасия Луканина, а также Таисия Киреева. В дисциплине боевое самбо звание чемпиона мира завоевал Артем Тадин.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Чемпионат мира — одно из самых значимых событий для этого вида спорта. Ранее челябинская спортсменка Таисия Киреева одержала победу на чемпионате России и на кубке мира по самбо, который проходил в Армении.
