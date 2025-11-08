Тренера из Челябинска обязали платить за песни «Вороваек» на занятиях
Песни «Вороваек» челябинский тренер использует во время занятий с клиентами
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске 27-летняя тренер по сайклингу и джампингу Кристина столкнулась с требованием платить за использование песен группы «Воровайки» на своих занятиях. С нее потребовали по три тысячи рублей ежемесячно.
«27-летняя Кристина ведет классы по сайклингу и джампингу. Чтобы сделать занятия интересными и веселыми, девушка подбирает нетривиальную музыку — например, хулиганские песни группы „Воровайки“ очень нравятся ее клиентам и делают занятия мемными. Некая Виктория представилась сотрудником РАО и ВОИС (Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности) и обвинила Кристину в незаконном использовании музыки в коммерческих целях», — пишет Basa.
Тренеру предложили платить за использование треков по три тысячи рублей в месяц, сообщает издание. После nого, как девушка рассказала об истории с поборами в соцсетях, с Кристиной связался концертный директор группы Иван Лушников. Он свою причастность к обращению в РАО и ВОИС отрицает.
Кристина посоветовалась с юристами и в итоге решила платить, чтобы избежать возможных юридических проблем. При этом личность и мотивы Виктории остаются неизвестными.
Как ранее писало URA.RU, продюсер Сергей Дворцов высказал мнение о том, что музыкальной группе «Воровайки» целесообразно сменить творческий вектор и сосредоточиться на патриотической тематике. По его словам, это может помочь избежать возможного запрета деятельности коллектива в России.
Музыкальная группа «Воровайки» появилась в 1999 году. Популярность коллективу принесла уникальная смесь шансона и рэпа. Один из их самых известных хитов — «Хоп, мусорок» — до сих пор пользуется спросом, в частности, среди молодых пользователей социальных сетей. Также среди популярных треков — «Не воровка...», «Шмон», «Наколочки».
