Российские войска поразили объекты энергетики Украины

09 ноября 2025 в 14:10
Фото: © URA.RU

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября 2025 года сообщило о поражении объектов энергетики Украины. По заявлению ведомства, эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

«Поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса», — заявили в ведомстве. Заявление указано в официальном telegram-канале МО РФ. 

