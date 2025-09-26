Боец погиб 15 марта
Военнослужащий из Шурышкарского района ЯНАО Игорь Контеров 15 марта погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. Об этом сообщил глава района Олег Попов.
«Проводили в последний путь земляка Игоря Контерова. Он 15 марта погиб, выполняя боевое задание», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Гражданская панихида состоялась в деревне Ямгорт. Проститься с бойцом пришли не только родные и близкие, а также и глава района.
