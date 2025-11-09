Доброволец СВО, которому Путин помог сделать ноги, снова обратился к президенту
Владимиру Путину на смартфоне показали обращение российского солдата, которому при поддержке президента сделали протезы ног после ранения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президенту России Владимиру Путину с экрана смартфона показали обращение российского солдата афганского происхождения, который еще два года назад потерял обе ноги и не хотел покидать территорию Донбасса. Тогда за него поручились и попросили Путина помочь бойцу сделать протезы ног, чтобы тот смог продолжать воевать. Теперь военный, который является добровольцем, рассказал президенту, что уже начал ходить и скоро готов будет вернуться в зону СВО.
«Разрешите доложиться. Начал ходить. Через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг. Задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — отчитался военный перед Путиным дистанционно. Само видео было показано президенту Путину на экране смартфона после заседания по межнациональным отношениям. Соответствующие кадры также показал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Путину впервые рассказали об этом солдате два года назад. Изначально боец-доброволец после потери ног не хотел покидать фронтовую территорию. В ответ Путин отметил, что с военным свяжутся и обсудят с ним вопрос реабилитации. Спустя пару лет военный начал учиться ходить заново, уже на протезах.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
