Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Лавров назвал третьего вечного союзника России

Лавров заявил, что ВКС стали третьим союзником России
09 ноября 2025 в 17:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сергей Лавров заявил, что у России теперь три вечных союзника

Сергей Лавров заявил, что у России теперь три вечных союзника

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Союзниками России являются не только армия и флот, но и воздушно-космические силы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять воздушно-космические силы», — заявил Лавров в интервью программе «Военная приемка». Оно посвященно 25-летию АО «Рособоронэкспорт».

Кроме того, Сергей Лавров согласился с тем, что экспорт российского оружия оказывает влияние на положение страны в сфере глобальной политики и дипломатии, включая переговоры на высшем уровне. При этом он отметил, что в мире стали постепенно отказываться от западного оружия. По его словам, главный фактор в этом вопросе — это высокий результат во время реальных испытаний. Также оно дешевле

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал