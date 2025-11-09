Лавров назвал третьего вечного союзника России

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять воздушно-космические силы», — заявил Лавров в интервью программе «Военная приемка». Оно посвященно 25-летию АО «Рособоронэкспорт».

Кроме того, Сергей Лавров согласился с тем, что экспорт российского оружия оказывает влияние на положение страны в сфере глобальной политики и дипломатии, включая переговоры на высшем уровне. При этом он отметил, что в мире стали постепенно отказываться от западного оружия. По его словам, главный фактор в этом вопросе — это высокий результат во время реальных испытаний. Также оно дешевле.