В Кремле ответили, когда Россия откажется от запрета на ядерные испытания
Россия будет проводить ядерные испытания с точки зрения паритета, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия привержена запрету ядерных испытаний, однако она будет их проводить, если их проводит другая страна. В таком случае оно будет равноценно. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать, но если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета», — заявил Песков. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Он также отметил, что ядерный паритет является самой главной архитектурой безопасности.
Вечером 5 ноября прошло заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов предложил провести испытания ядерного оружия, однако Владимир Путин подчеркнул приверженность России Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний. При этом, как заявил Дмитрий Песков, Россия будет вынуждена провести испытания в ответ на аналогичные действия другой страны для сохранения паритета.
