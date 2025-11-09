В Кремле ответили, когда Россия откажется от запрета на ядерные испытания

Россия будет проводить ядерные испытания с точки зрения паритета, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия привержена запрету ядерных испытаний, однако она будет их проводить, если их проводит другая страна. В таком случае оно будет равноценно. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать, но если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета», — заявил Песков. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Он также отметил, что ядерный паритет является самой главной архитектурой безопасности.