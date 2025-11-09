Логотип РИА URA.RU
Над Крымом сбит украинский дрон

ПВО ликвидировала четыре украинских БПЛА над тремя регионами России
09 ноября 2025 в 15:55
С 08.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, по одному — над Курской областью и Республикой Крым. 

В сообщении ведомства подчеркивается эффективность работы систем ПВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении Министерства обороны.

