Над Крымом сбит украинский дрон
Срочная новость
Фото: © URA.RU
С 08.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, по одному — над Курской областью и Республикой Крым.
В сообщении ведомства подчеркивается эффективность работы систем ПВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении Министерства обороны.
