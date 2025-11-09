Песков отреагировал на слухи об испытаниях «Буревестника»
Песков рассказал о испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Важно корректного воспринимать технологические достижения РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о том, могли ли специалисты США ошибочно принять испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон» за ядерные.
«Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. <...> Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. Пресс-секретарь отметил, что подобные ошибки в восприятии российских систем недопустимы, учитывая уникальность разработок.
Песков заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. Он отметил, что таких нет ни у одной страны и «появятся они, конечно же, видимо, нескоро».
В 2018 году Владимир Путин впервые представил межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» (9М730), которая стала первым в мире вооружением данного класса с ядерной энергетической установкой. Разработка данного оружия началась в начале 2000-х годов и стала ответом на выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне и на их усилия по формированию глобальной системы ПРО.
Ранее РФ протестировали «Буревестник». В зоне испытаний находился разведывательный корабль НАТО. Как заявил глава РФ Владимир Путин, благодаря этому кораблю альянс и убедился, что равных «Буревестнику» в точности нет. Что нужно знать о мощнейшей ракете России и мира — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.