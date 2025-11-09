Певица МАРФА установила рекорд шоу «Ну-ка, все вместе!»: что о ней известно

Марфа Николаева победила в спецвыпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Певица Марфа Николаева (МАРФА) победила в спецвыпуске седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». 18-летняя артистка впервые за историю программы четыре раза подряд набрала 100 баллов. Подробнее о выступлении МАРФЫ и ее творческом пути — в материале URA.RU.

Кто победил в «Ну-ка, все вместе!»

7 ноября прошел спецвыпуск шоу «Ну-ка, все вместе!», посвященный 65-летию Игоря Николаева. В мероприятии приняли участие десять финалистов предыдущих сезонов, среди которых была и певица Марфа Николаева. В этом выпуске все 100 экспертов были одеты в костюмы и платья красного цвета. За главный приз соревновались победители прошлых сезонов и участники, набиравшие за выступления по 100 баллов.

В ходе выступления Марфа представила две композиции из репертуара Игоря Николаева — песни «Странник» и «Желтые тюльпаны».

«Когда я узнала, что спецвыпуск посвящен Игорю Юрьевичу Николаеву, подумала: ох, у него столько красивых песен, как же я выберу. Я знаю, что авторы очень ревностно относятся к изменениям мелодии, слов, и моей задачей было не испортить такие прекрасные песни, а дать им новое прочтение», — передают слова Марфы «Вести».

Жюри оценило ее исполнение максимально возможными 100 баллами. В предыдущих выпусках девушка также получала наивысшие баллы за свои выступления. Суммировав результаты всех ее выступлений, организаторы шоу объявили этот результат рекордным.

Подарок МАРФЕ от Игоря Николаева

Игорь Николаев напишет песню специально для МАРФЫ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед оглашением результатов Игорь Николаев поделился впечатлениями от выступления МАРФЫ, заявив, что девушка покорила его своим голосом. Композитор отметил, что это было сильнейшее исполнение и поблагодарил певицу за бережное отношение к музыке и тексту. Также он отметил, что этот выпуск шоу надолго останется в его памяти.

«Это было просто роскошное время, которое я здесь провел. Я просто наслаждался быть в центре событий. Все огненные, все в красном — цвете любви, цвете страсти», — заявил Николаев. В качестве награды МАРФА получит новую песню, которую Игорь Николаев напишет специально для нее.

Реакция Марфы Николаевой на победу

После триумфального выступления Марфа Николаева рассказала, что не испытывала трудностей в шоу и пела с удовольствием. При этом она отметила, что за две недели до съемок ей пришлось сменить песню. В итоге она ежедневно занималась вокалом и хореографией. Финальные аранжировки дорабатывали за три дня до эфира, а костюм сшили за ночь.

«Эмоции от победы и от результатов невероятные! Я очень рада и победе, и такому замечательному призу — это дороже любых денег. Меня оценил сам Игорь Юрьевич Николаев, много лестных слов, как музыканту, сказал. Теперь эти слова и эмоции навсегда со мной», — рассказала певица.

Биография Марфы Николаевой

Марфа Николаева с детства занимается вокалом Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Марфа Николаева родилась 10 июня 2007 года в Великом Новгороде. С шести лет она посещала занятия по вокалу, хореографии и ораторскому искусству. Параллельно девушка училась в гимназии с углубленным изучением математики. С восьми лет она принимая участие в различных конкурсах и фестивалях. Ее творческий путь начался с побед в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, а затем она выступила в Государственном Кремлевском дворце и приняла участие в «Новгород Fest».

На Всероссийском конкурсе-фестивале «Золотая ладья-2017» Марфа познакомилась с Бедросом Киркоровым, который заявил, что девушке с ее вокальными данными нужно поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных. В 2022 году Девушка решилась на поступление, но сомневалась в своих силах.

«Когда пришло время поступать в Гнесинку в 2022 году, моя уверенность начала таять: два года пандемии, онлайн-занятия, неудачные прослушивания. И тут звонит Бедрос и интересуется, как у меня дела… Я ему рассказываю, что боюсь, переживаю, тут такой большой конкурс и прочее. Он мне говорит: "Ты будешь большой артисткой. Я знаю! Иди, пой и ничего не бойся"», — рассказала Марфа «СтарХиту».

В итоге она успешно поступила в два престижных учебных заведения — Музыкальное училище имени Гнесиных и Музыкальную академию Ларисы Долиной. В 2024 году она выступила на сцене Московского театра эстрады вместе с оркестром имени Ю. В. Силантьева. Марфа выступила на концерте Леонида Агутина, прошедшем на арене «Лужников». Тогда же девушка выпустила собственную песню совместно с продюсерским центром Михаила Гуцериева.

Как Марфа Николаева попала в шоу «Ну-ка, все вместе!»

В 2024 году МАРФА прошла кастинг в 6 сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1». Сразу же в первом выпуске певице удалось покорить всех экспертов. Тогда она возглавила турнирную таблицу и вышла в полуфинал шоу. Для следующего этапа артистка приготовила песню Севары «Если бы любовь была такой» и вновь получила 100 баллов от экспертов. Она заняла второе место в шоу и попала в финал. В финале 87 экспертов из 100 поддержали Марфу, которая исполнила песню Розы Рымбаевой «Озарение».

Чем сейчас занимается Марфа Николаева