Врач назвал факторы выздоровления семьи из Москвы пострадавшей от ботулизма
Доктор объяснил, что при употреблении закруток важно обращать внимание на внешний вид и запах продукта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Москве семья из шести человек была госпитализирована. Пострадавшие ели овощной салат собственной консервации. Они поступили в больницу с симптомами отправления. Врачи диагностировали у всех пострадавших ботулизм. Темпы их выздоровления будут зависеть от нескольких факторов: количество съеденного, возраста, и других болезней. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.
«[Темпы выздоровления] будут зависеть от дозы, которую они получили. Если съели мало, то поправятся быстрее, если съели больше, то может быть и смертельный исход. Но если попали в реанимацию, то, скорее всего, их спасут — главное, чтобы успели подключить дыхательный аппарат», — передает издание «Абзац» комментарий Харлова. Специалист отметил, что возраст и анамнез тоже важны: чем человек старше и слабее, тем выше риск осложнений. Ботулизм остается одним из самых опасных видов пищевых отравлений, при котором поражается нервная система и может развиться паралич дыхательных мышц.
Харлов также напомнил о мерах предосторожности при употреблении домашних и покупных заготовок: необходимо обращать внимание на запах и внешний вид продукта. «Если после открытия банки выходит много газа или продукт имеет подозрительный запах, есть его нельзя. При правильной обработке и нужном количестве уксуса риск заражения значительно снижается», — добавил врач.
Ранее сообщалось, что все шесть пострадавших почувствовали резкое ухудшение состояния — тошноту, рвоту и затрудненное дыхание — вскоре после употребления солений. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование. Подробнее в материале URA.RU
