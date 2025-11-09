Врач назвал факторы выздоровления семьи из Москвы пострадавшей от ботулизма

Доктор объяснил, что при употреблении закруток важно обращать внимание на внешний вид и запах продукта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве семья из шести человек была госпитализирована. Пострадавшие ели овощной салат собственной консервации. Они поступили в больницу с симптомами отправления. Врачи диагностировали у всех пострадавших ботулизм. Темпы их выздоровления будут зависеть от нескольких факторов: количество съеденного, возраста, и других болезней. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

«[Темпы выздоровления] будут зависеть от дозы, которую они получили. Если съели мало, то поправятся быстрее, если съели больше, то может быть и смертельный исход. Но если попали в реанимацию, то, скорее всего, их спасут — главное, чтобы успели подключить дыхательный аппарат», — передает издание «Абзац» комментарий Харлова. Специалист отметил, что возраст и анамнез тоже важны: чем человек старше и слабее, тем выше риск осложнений. Ботулизм остается одним из самых опасных видов пищевых отравлений, при котором поражается нервная система и может развиться паралич дыхательных мышц.

Харлов также напомнил о мерах предосторожности при употреблении домашних и покупных заготовок: необходимо обращать внимание на запах и внешний вид продукта. «Если после открытия банки выходит много газа или продукт имеет подозрительный запах, есть его нельзя. При правильной обработке и нужном количестве уксуса риск заражения значительно снижается», — добавил врач.

