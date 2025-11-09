В деле о хищениях у бойцов СВО стало больше фигурантов

Банда в Шереметьево обокрала участников СВО на 4 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По уголовному делу об организованном преступном сообществе, проходит 40 фигурантов. По данным источников они обирали участников СВО в аэропорту Шереметьево. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 4 миллиона рублей, пострадали 54 военнослужащих.

«В деле 54 потерпевших, ущерб превышает 4 млн рублей», — сообщили источники в правоохранительных органах, передает информацию «Коммерсант». Часть обвиняемых уже находится в СИЗО, другие продолжают оспаривать предъявленные обвинения.

По версии следствия, в ОПС входило несколько специализированных групп. «Попрошайки» в основном девушки выпрашивали у военных от 10 до 35 тысяч рублей, рассказывая истории о краже билетов и кошельков.

Продолжение после рекламы

«Зазывалы» знакомились с бойцами, предлагали помощь с билетами и гостиницами по завышенным ценам. В случае сильного опьянения потерпевших они выпытывали пин-коды банковских карт и снимали деньги. Таксисты-сообщники завышали стоимость поездок в разы. Максимальная сумма за одну поездку составила 122 тысячи рублей. Преступники действовали согласованно, создавая для военнослужащих ситуацию, когда они были вынуждены соглашаться на заведомо невыгодные условия.

По данным следствия, некоторые сотрудники полиции, работавшие в аэропорту, могли участвовать в преступлениях. Они либо помогали преступникам выявлять потенциальных жертв, либо препятствовали возбуждению уголовных дел о хищении денег у военнослужащих.

Предполагаемый лидер лобненской преступной группировки объявлен в международный розыск. Большинство обвиняемых отрицают существование организованного преступного сообщества, настаивая на том, что военнослужащие стали жертвами разрозненных групп мошенников.