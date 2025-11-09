Лавров заявил, что в мире стали отказываться от западного оружия

Сергей Лавров заявил, что российское вооружение дешевле и эффективнее западного Фото: Роман Наумов © URA.RU

На сегодня все больше мировых стран отказываются от западного вооружения, признавая, что российское оружие лучше, при этом еще и дешевле. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Появляются и те, кто до недавней поры полагался на западных производителей, но все более убеждаются, <...> что наше вооружение лучше. Оно неприхотливее. Оно доказало свою эффективность по сравнению с сопоставимыми по своим характеристикам вооружениями и системами западных стран. Оно дешевле. В хорошем смысле дешевле», — подчеркнул Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященное 25-летию «Рособоронэкспорта». Так глава международного ведомства ответил на вопрос о потенциальном расширении экспорта российского вооружения.

Лавров подчеркнул, что положительное мнение об оружии России особенно распространено среди азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских государств. Глава МИД РФ также обратил внимание на примеры неэффективных расходов в военно-промышленном комплексе США. Он упомянул о случаях, когда значительные средства тратятся не на производство изделий, а на сопутствующие процессы. В качестве примера Лавров привел случай, когда стремянка, которая позволила бы забраться в истребитель, продавалась за 12 тысяч долларов.

