Украина начала мобилизацию бездомных для пополнения армии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские территориальные центры комплектования начали массово мобилизовывать бездомных граждан для пополнения рядов Вооруженных сил. Представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк подтвердил, что таких людей признают годными к службе в боевых подразделениях.

«Бездомный он или нет — если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, мы исполняем закон Украины», — заявил Олег Байдалюк, передает «Газета.ru». Он подчеркнул, что отсутствие постоянного места жительства не является основанием для освобождения от мобилизации.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук раскритиковал эту практику. Он сообщил, что в учебные центры все чаще привозят бездомных, и назвал это плохой тенденцией, требующей изменений. Командиры боевых подразделений отмечают, что мобилизованные таким способом часто оказываются непригодными к службе и имеют низкую мотивацию. Это создает дополнительные проблемы в условиях интенсивных боевых действий.

Продолжение после рекламы

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая регулярно продлевается. В мае 2024 года вступил в силу закон об ужесточении правил призыва, лишивший многие категории граждан права на отсрочку. Минобороны Украины расширило критерии пригодности, разрешив мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Медицинские требования к призывникам продолжают снижаться.

Для выполнения планов по мобилизации сотрудники ТЦК вынуждены активно проводить уличные рейды. В социальных сетях регулярно появляются видео силового принуждения к мобилизации и конфликтов между гражданами и военкоматами. Местные жители сообщают о случаях преследования мужчин призывного возраста в общественных местах. Такие методы вызывают растущее недовольство среди населения Украины.