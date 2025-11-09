На Украине уничтожают репутацию Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине готовятся сменить лидера и к этому уже подготавливают население. Об этом российским журналистам рассказали в силовых структурах, подчеркнув, что, вероятнее всего, вместо Владимира Зеленского контроль над страной может взять человек из военного окружения.

«Кому-то дана команда уничтожить репутацию президента Украины Зеленского для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу», — отметил представитель силовых структур в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что до этого в украинских СМИ начали публиковать архивные материалы с матерью Зеленского с определенным акцентом — та якобы рассказывала о «любви сына к мясорубкам». Собеседник журналистов предполагает, что это сделано осознанно, чтобы создать в глазах читателей негативный образ текущего президента.

