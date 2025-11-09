Японии угрожает цунами после мощного землетрясение

Японии угрожает цунами после сильного землетрясения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Угроза цунами объявлена на побережье японской префектуры Иватэ после мощного землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны, прогнозируя волны высотой около одного метра.

«Высота цунами может составить около одного метра», — предупредило главное метеорологическое управление Японии, передает РИА Новости. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и призывают жителей прибрежных районов соблюдать осторожность.

Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане в районе префектуры Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине всего 10 метров, что усилило потенциальную опасность возникновения цунами. Максимальная сила толчков в эпицентре составила четыре балла. Слабые колебания ощущались даже в столице страны Токио, расположенной на значительном расстоянии от эпицентра.

