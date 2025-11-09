Логотип РИА URA.RU
Японии угрожает цунами после мощного землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 5 в Японии вызвало угрозу цунами
09 ноября 2025 в 16:30
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Угроза цунами объявлена на побережье японской префектуры Иватэ после мощного землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны, прогнозируя волны высотой около одного метра.

«Высота цунами может составить около одного метра», — предупредило главное метеорологическое управление Японии, передает РИА Новости. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и призывают жителей прибрежных районов соблюдать осторожность.

Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане в районе префектуры Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине всего 10 метров, что усилило потенциальную опасность возникновения цунами. Максимальная сила толчков в эпицентре составила четыре балла. Слабые колебания ощущались даже в столице страны Токио, расположенной на значительном расстоянии от эпицентра.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях отсутствует. Местные власти приводят в готовность службы спасения и системы оповещения населения. Жителям районов, находящихся в зоне возможного удара цунами, рекомендуется немедленно переместиться на возвышенности или в специальные укрытия. Ситуация остается на контроле экстренных служб.

