Песков заявил об отсутствии планов по испытанию ядерного оружия
Россия и Китай не планируют ядерные испытания
09 ноября 2025 в 15:43
Фото: © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Китай не проводят испытания ядерного оружия. По его словам, Владимир Путин не давал указаний о подготовке к таким испытаниям.
«Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний, сначала нужно понять их целесообразность» — сообщил Песков. Информацию передает ТАСС.
