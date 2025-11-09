Появилось видео, как ВС РФ удалось перемолоть ВСУ Запорожской области

ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащим группировки войск «Восток» пришлось освобождать населенный пункт Рыбное в Запорожской области в условиях ожесточенного сопротивления противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на обстрелы и постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки, преодолев водную преграду и зачистив населенный пункт от противника», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU, рассказывая об освобождении Рыбного. Штурмовые подразделения столкнулись с ожесточенным сопротивлением, но смогли преодолеть водную преграду и зачистить населенный пункт от противника.

Подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии также взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров. В ходе боев российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники.

