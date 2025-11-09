Логотип РИА URA.RU
Появилось видео, как ВС РФ удалось перемолоть ВСУ Запорожской области

09 ноября 2025 в 15:42
ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащим группировки войск «Восток» пришлось освобождать населенный пункт Рыбное в Запорожской области в условиях ожесточенного сопротивления противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Несмотря на обстрелы и постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки, преодолев водную преграду и зачистив населенный пункт от противника», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU, рассказывая об освобождении Рыбного. Штурмовые подразделения столкнулись с ожесточенным сопротивлением, но смогли преодолеть водную преграду и зачистить населенный пункт от противника. 

Подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии также взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров. В ходе боев российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники.

Продолжение после рекламы

Умелое применение ударных БПЛА и артиллерии позволило подавить огневые точки противника и создать условия для наступления штурмовых групп. В настоящее время группировка войск «Восток» продолжает развивать наступление и освобождать территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

