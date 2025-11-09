Владимира Зеленского необходимо отстранить от власти для завершения конфликта, уверен украинский депутат Александр Дубинский Фото: Официальный сайт президента Украины

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит непосредственно от президента страны Владимира Зеленского. В случае, если он останется во главе, то конфликт, по его мнению, будет продолжаться как минимум еще два года.

«Конфликт будет продолжаться ровно столько, сколько у власти будет находиться Зеленский в окружении своих подчиненных. Если взять за основу то, что эта шайка устраивает ЕС и США, то еще до 2 лет — но до полного военного поражения Украины», — заявил Александр Дубинский в своем telegram-канале. Дубинский утверждает, что необходимым и достаточным условием завершения конфликта является отстранение нынешнего президента от власти. В настоящий момент украинский депутат продолжает сидеть в СИЗО по обвинению в госизмене.

Также по его мнению, Украина рассматривается как буфер между ЕС и РФ, и для прекращения войны необходимо обеспечить нейтралитет и внеблоковый статус страны. Это еще один способ закончить конфликт.

