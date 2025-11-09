В Раде уверены, что Зеленского надо устранить, чтобы закончилось СВО
Владимира Зеленского необходимо отстранить от власти для завершения конфликта, уверен украинский депутат Александр Дубинский
Фото: Официальный сайт президента Украины
Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит непосредственно от президента страны Владимира Зеленского. В случае, если он останется во главе, то конфликт, по его мнению, будет продолжаться как минимум еще два года.
«Конфликт будет продолжаться ровно столько, сколько у власти будет находиться Зеленский в окружении своих подчиненных. Если взять за основу то, что эта шайка устраивает ЕС и США, то еще до 2 лет — но до полного военного поражения Украины», — заявил Александр Дубинский в своем telegram-канале. Дубинский утверждает, что необходимым и достаточным условием завершения конфликта является отстранение нынешнего президента от власти. В настоящий момент украинский депутат продолжает сидеть в СИЗО по обвинению в госизмене.
Также по его мнению, Украина рассматривается как буфер между ЕС и РФ, и для прекращения войны необходимо обеспечить нейтралитет и внеблоковый статус страны. Это еще один способ закончить конфликт.
Ранее главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий утверждал, что боевые действия прекратятся 15 января 2026 года, опираясь на мнения европейских политиков. Ранее различные политики высказывали прогнозы в диапазоне от ноября 2025 года до 2030 года.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.