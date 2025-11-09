ВСУ нашли единственный способ, как спастись от российского окружения в Красноармейске

ВСУ сдаются в плен солдатам РФ в Красноармейске Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan

Бойцы ВСУ не выдерживают натиска российских солдат под Красноармейском и сдаются в плен. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, отмечая бедственное положение украинских сил, оказавшихся под плотным окружением.

«Несмотря на то что противник предпринимает много попыток и деблокировать, и контратаковать, и очень громко об этом расписывает, наши ребята знают, что делать, и проводят свою работу достаточно грамотно. Командование выстроило стратегию. <...> Мы видим, что охват был осуществлен достаточно грамотно, и противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается в плен», — сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко,

Красноармейско-Димитровская агломерация — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через нее проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку, а также обеспечивались боеприпасами Селидово. По последним данным Минобороны, российские военные ведут наступление в микрорайоне Динас в Красноармейске, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

