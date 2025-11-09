«Неадекватные»: вскрылась правда, почему Россия не будет играть с Аргентиной

Товарищеский матч России и Аргентины отменен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запланированный товарищеский матч между сборными России и Аргентины не состоится, так как Аргентина запросила «неадекватные условия». Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Могли ли мы [Россия] быть на их [Анголы] месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые [аргентинцами] неадекватными», — отметил Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспресс». Вместо игры с российской командой аргентинцы сыграют с Анголой.

По словам Митрофанова, матч со сборной Аргентины мог пройти в сентябре. В ноябре сборную России ждут два товарищеских матча. 12 ноября команда сыграет с Перу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября — с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

