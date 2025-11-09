Shot: умершего актера Симонова могли спасти, но операции постоянно переносились

Владимиру Симонову несколько раз переносили операцию из-за противопоказаний Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народный артист России Владимир Симонов, скончавшийся, предварительно, от острой сердечной недостаточности, страдал от проблем со здоровьем еще за несколько месяцев до своей смерти. Уже тогда артисту планировали сделать операцию на сердце, но она несколько раз переносилась из-за противопоказаний к операции. Об этом сообщает Shot.

«Владимиру Симонову нужна была срочная операция на сердце, но она переносилась из-за многочисленных противопоказаний. <...> Состояние 68-летнего артиста стало ухудшаться ещё в августе — он плохо выглядел, тяжело дышал, его госпитализировали, потом артиста выписали, он находился дома с близкими. В конце октября Симонова увезли на скорой в больницу: врачи пытались стабилизировать его состояние, ему собирались проводить серьезную операцию на сердце. Владимир Александрович переживал, так как у него было много противопоказаний к операции», — передают авторы канала.

Причем отмечается, что еще в декабре у артиста обнаружили гипертоническую болезнь, из-за чего у актера был высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. В итоге смерть настигла артиста почти год спустя — 8 ноября.

