Mash: российские хакеры взломали главный мессенджер ВСУ
Мессенджер Sonata проработала меньше месяца, указано в посте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Хакеры из России взломали мессенджер Sonata, который использовали ВСУ для передачи информации. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Российские хакеры взломали главный мессенджер всушников Sonata — теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что мессенджер проработал меньше месяца.
Разработан он был украинской компанией Dolya Communication Systems. Она входит в американско-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортными операциями военного назначения.
Мессенджер Sonata был разработан украинской компанией Dolya Communication Systems и предназначен для защищенного общения военнослужащих ВСУ. Каждый украинский военнослужащий получал индивидуальный QR-код для активации приложения, а разработчик позиционировал Sonata как корпоративный мессенджер с функциями сквозного шифрования данных, смены IMEI и MAC-адресов и защитой от взлома.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- 33309 ноября 2025 16:06Ай да красавчики,ребята. !!!