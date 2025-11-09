Логотип РИА URA.RU
Mash: российские хакеры взломали главный мессенджер ВСУ

09 ноября 2025 в 15:26
Мессенджер Sonata проработала меньше месяца, указано в посте

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Хакеры из России взломали мессенджер Sonata, который использовали ВСУ для передачи информации. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Российские хакеры взломали главный мессенджер всушников Sonata — теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что мессенджер проработал меньше месяца.

Разработан он был украинской компанией Dolya Communication Systems. Она входит в американско-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортными операциями военного назначения.

Мессенджер Sonata был разработан украинской компанией Dolya Communication Systems и предназначен для защищенного общения военнослужащих ВСУ. Каждый украинский военнослужащий получал индивидуальный QR-код для активации приложения, а разработчик позиционировал Sonata как корпоративный мессенджер с функциями сквозного шифрования данных, смены IMEI и MAC-адресов и защитой от взлома.

