Mash: российские хакеры взломали главный мессенджер ВСУ

Мессенджер Sonata проработала меньше месяца, указано в посте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Хакеры из России взломали мессенджер Sonata, который использовали ВСУ для передачи информации. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Российские хакеры взломали главный мессенджер всушников Sonata — теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что мессенджер проработал меньше месяца.

Разработан он был украинской компанией Dolya Communication Systems. Она входит в американско-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортными операциями военного назначения.

