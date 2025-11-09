Скандально известный криптобизнесмен разбился на своем Lamborghini Urus: подробности смертельного ДТП в Москве

Криптобизнесмен разбился на Lamborghini в Москве Фото: VK / Алексей Долгих

Этой ночью на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus. В результате аварии погибли два человека и еще двое получили травмы. По данным некоторых СМИ и telegram-каналов, за рулем авто мог находиться скандально известный криптобизнесмен Алексей Долгих. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

В ночь на воскресенье на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus. Спорткар, двигавшийся по Международному шоссе со скоростью около 100 км/ч, врезался в столб на съезде на Ленинградское шоссе, перевернулся и загорелся. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В результате аварии погибли два человека: 36-летний владелец автомобиля Алексей Долгих, известный как криптобизнесмен, и его пассажир Иван Соловьев. Еще два пассажира были госпитализированы с множественными переломами.

В результате аварии были повреждены столб с камерой видеонаблюдения и шкаф электрооборудования. На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кто такой Алексей Долгих

На автомобиль было оформлено 586 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 1,1 миллиона рублей Фото: Telegram-канал Фото и видео с ЧП/ДТП

Криптобизнесмен Алексей Долгих купил Lamborghini Urus за 35 млн рублей в августе 2024 года. С тех пор на машину было наложено более 500 штрафов на сумму свыше 1 млн рублей. Среди нарушений — превышение скорости, пересечение разметки, неоплата проезда по платным дорогам и отсутствие ремня безопасности.

Кроме того, в сентябре прошлого года на автомобиле, который принадлежал Долгих, скрылись участники конфликта, произошедшего на Патриарших прудах. Инцидент случился вечером 1 сентября 2024 года на веранде ресторана «Аист». Причиной конфликта стала девушка.

Согласно имеющимся данным, стрельбу осуществил советник заместителя главы крупной государственной корпорации. После инцидента был объявлен в розыск Lamborghini, который находился во владении Долгих.