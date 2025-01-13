В Шадринске Курганской области выделили четыре новых земельных участка под комплексную застройку по проекту Минстроя. Территорию общей площадью почти на 40 гектаров продают застройщикам под высотки за 160,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Чиновники перекидывают реализацию проекта Минстроя на Шадринск. К застройке подготовлены четыре новых участка почти на 40 гектаров за 160,5 миллиона рублей», — сообщил источник. Всего в Шадринске под КРТ выставлен на продажу семь участков.
Два незастроенных земельных участка расположены в районе улиц Промышленная — Тюменская и по улице Братская. Еще два участка с домами под снос находятся в районе улиц Михайловская, 74 и Кондюрина, 35. Реализовать проекты рассчитывают в течение пятилетнего срока. Заявки на участие в аукционе принимаются от застройщиков до конца февраля.
Ранее URA.RU писало, что крупных застройщиков переключают на рынок КРТ в Шадринске. Власти выставили на торги три участка под высотную застройку за 117 млн рублей. Общая площадь территорий — 28 гектаров. О новых проектах КРТ в Шадринске заявлял глава региона Вадим Шумков. Он отмечал, что строительство ЖК будет поддерживаться областным правительством.
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