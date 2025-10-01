Подсветка зданий в центре Перми подешевела на десятки миллионов рублей

Власти Перми оценили подсветку фасадов домов в центре города в 349,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсветку на улицах Ленина и Сибирской в Перми установят к 25 декабря
Подсветку на улицах Ленина и Сибирской в Перми установят к 25 декабря Фото:

Власти Перми готовы потратить 349,7 млн рублей на подсветку фасадов домов на улицах Ленина и Сибирской. Ее предполагаемая стоимость снизилась почти на 37 млн рублей.

«Выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина и Сибирской в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 349,7 млн рублей. Срок начала выполнения работ — 1 ноября, а окончания — 25 декабря 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Ранее предполагалось, что подсветка домов на этих улицах обойдется в 386,3 млн. О планах по установке подсветки мэр Перми Эдуард Соснин рассказывал в 2024 году. В первую очередь ее устанавливают в центре города, затем она появится и на улице Старцева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми готовы потратить 349,7 млн рублей на подсветку фасадов домов на улицах Ленина и Сибирской. Ее предполагаемая стоимость снизилась почти на 37 млн рублей. «Выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина и Сибирской в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 349,7 млн рублей. Срок начала выполнения работ — 1 ноября, а окончания — 25 декабря 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Ранее предполагалось, что подсветка домов на этих улицах обойдется в 386,3 млн. О планах по установке подсветки мэр Перми Эдуард Соснин рассказывал в 2024 году. В первую очередь ее устанавливают в центре города, затем она появится и на улице Старцева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...