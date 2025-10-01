Подсветка зданий в центре Перми подешевела на десятки миллионов рублей

Власти Перми готовы потратить 349,7 млн рублей на подсветку фасадов домов на улицах Ленина и Сибирской. Ее предполагаемая стоимость снизилась почти на 37 млн рублей.
«Выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина и Сибирской в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 349,7 млн рублей. Срок начала выполнения работ — 1 ноября, а окончания — 25 декабря 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Ранее предполагалось, что подсветка домов на этих улицах обойдется в 386,3 млн. О планах по установке подсветки мэр Перми Эдуард Соснин рассказывал в 2024 году. В первую очередь ее устанавливают в центре города, затем она появится и на улице Старцева.
