28 декабря 2024

По какому маршруту следует Поезд Деда Мороза в 2024-2025 году: расписание и список городов

Дед Мороз приедет в Москву на волшебном поезде 3 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз продолжает путешествие по всей России
Дед Мороз продолжает путешествие по всей России Фото:

Большое путешествие Дедушки Мороза по России продлится все новогодние праздники, до 11 января. Волшебник останавливается во многих городах, чтобы встретиться с детьми и поздравить жителей с Новым годом. Информация о проекте и полное расписание опубликовано на официальном сайте Поезда Деда Мороза.

Отмечается, что волшебник останавливается в каждом городе всего на один день. Так, 29 числа Дед Мороз приедет в Нижний Новгород, затем Киров. В канун Нового года, 31 декабря, он посетит Екатеринбург, а Москву — 3 января. 6 числа волшебник встретит в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, как проходит путешествие Деда Мороза по России — в фоторепортаже URA.RU.

Ранее «Царьград» писал, что в Нижнем Новгороде билеты на Поезд Деда Мороза были распроданы всего за 42 секунды. Отмечалось, что в Москве продажа на данное мероприятие продолжалась чуть дольше — около 10 минут. 

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Большое путешествие Дедушки Мороза по России продлится все новогодние праздники, до 11 января. Волшебник останавливается во многих городах, чтобы встретиться с детьми и поздравить жителей с Новым годом. Информация о проекте и полное расписание опубликовано на официальном сайте Поезда Деда Мороза. Отмечается, что волшебник останавливается в каждом городе всего на один день. Так, 29 числа Дед Мороз приедет в Нижний Новгород, затем Киров. В канун Нового года, 31 декабря, он посетит Екатеринбург, а Москву — 3 января. 6 числа волшебник встретит в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, как проходит путешествие Деда Мороза по России — в фоторепортаже URA.RU. Ранее «Царьград» писал, что в Нижнем Новгороде билеты на Поезд Деда Мороза были распроданы всего за 42 секунды. Отмечалось, что в Москве продажа на данное мероприятие продолжалась чуть дольше — около 10 минут. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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