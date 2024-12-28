По какому маршруту следует Поезд Деда Мороза в 2024-2025 году: расписание и список городов

Большое путешествие Дедушки Мороза по России продлится все новогодние праздники, до 11 января. Волшебник останавливается во многих городах, чтобы встретиться с детьми и поздравить жителей с Новым годом. Информация о проекте и полное расписание опубликовано на официальном сайте Поезда Деда Мороза.
Отмечается, что волшебник останавливается в каждом городе всего на один день. Так, 29 числа Дед Мороз приедет в Нижний Новгород, затем Киров. В канун Нового года, 31 декабря, он посетит Екатеринбург, а Москву — 3 января. 6 числа волшебник встретит в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, как проходит путешествие Деда Мороза по России — в фоторепортаже URA.RU.
Ранее «Царьград» писал, что в Нижнем Новгороде билеты на Поезд Деда Мороза были распроданы всего за 42 секунды. Отмечалось, что в Москве продажа на данное мероприятие продолжалась чуть дольше — около 10 минут.
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