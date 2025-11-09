Когда приедет Дед Мороз: опубликовано расписание

Поезд Деда Мороза отправится в тур по 70 городам России Фото: Илья Московец © URA.RU

Поезд Деда Мороза начнет новогоднее турне по России 19 ноября 2025 года, посетив за два месяца 70 городов страны. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

«В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами», — сообщается на официальном сайте Поезд Деда Мороза.

В специально оформленных вагонах разместятся интерактивные зоны для детей и взрослых. Гостей ждет сказочная деревня с квестами и играми, кукольный театр и концертная площадка для представлений. Для посетителей будут работать сувенирная лавка с тематической продукцией, уютный буфет и вагон-ресторан для праздничных чаепитий. В спальных вагонах разместится команда помощников главного зимнего волшебника.

Торжественный старт путешествия запланирован во Владивостоке 19 ноября 2025 года. Завершится новогодний тур 11 января 2026 года в Великом Устюге — официальной резиденции Деда Мороза. За время пути праздничный состав преодолеет тысячи километров, чтобы подарить новогоднее настроение жителям разных регионов России. Ожидается, что на встречи с Дедом Морозом придут более миллиона человек.