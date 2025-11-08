Праздник на рельсах: поезд Деда Мороза возвращается на маршруты России

Поезд Деда Мороза уже увидели в Москве Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Уже скоро, 19 ноября, из Владивостока стартует долгожданное путешествие поезда Деда Мороза. С этого момента по всей стране вновь начнется волшебное новогоднее путешествие: поезд преодолеет тысячи километров, сделает остановки более чем в 70 городах России, чтобы подарить детям и взрослым встречу с главным зимним волшебником и атмосферу настоящего праздника. О том, где и когда встречать поезд Деда Мороза — в материале URA.RU.

История поезда Деда Мороза

Поезд Деда Мороза впервые вышел на маршруты России в 2021 году как совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. С тех пор он стал настоящим символом доброты, приближающегося праздника и зимнего волшебства.

Каждый год состав отправляется в путешествие, преодолевая десятки тысяч километров по регионам страны. В прошлом сезоне поезд прошел более 30 000 километров, посетил 65 городов, а на перронах его встречали около 365 000 человек. В 2023 году поезд даже вошел в Книгу рекордов России — за три месяца он проехал 33 686 километров.

Где можно увидеть поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза начнет свое путешествие по России уже 18 ноября Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В 2025 году заканчиваются последние приготовления перед стартом путешествия. Рабочие украшают вагоны гирляндами и иллюминацией, инженеры проверяют каждую систему, а команда помощников Деда Мороза пополняет запасы сладких подарков и сувениров.

Поезд можно будет увидеть еще до официального отправления: 8 ноября, с 7:10 до 7:50 он появился на Московском центральном кольце, а с 11:40 до 18:00 пройдет по направлению Мытищи — Данилов. Уже 9 ноября праздничный состав прибудет в Великий Устюг — родину Деда Мороза. Там он проверит готовность своего поезда и сам возглавит путешествие во Владивосток — отправную точку своего большого новогоднего маршрута 2025–2026 годов. После короткой подготовки состав вновь двинется в путь.

Куда отправится поезд Деда Мороза

В новом сезоне маршрут станет еще шире. Поезд посетит крупные города, но не обойдет стороной и небольшие станции, где праздник бывает нечастым гостем. Всего планируется более 70 остановок, и каждая из них — это маленький спектакль под открытым небом: с музыкой, огнями, костюмами и встречей со сказочными персонажами.

В этом году поезд заедет в 70 городов России Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Продолжительность остановок будет разной — от одного до четырех часов. В крупных городах гостей ждут полноценные программы, в небольших поселках — короткие, но не менее теплые встречи. В РЖД обещают, что расписание с точными датами и временем прибытия поезда появится ближе к началу сезона, а билеты начнут продавать за 30 дней до визита состава в тот или иной город.

Чем заняться на поезде Деда Мороза

Поезд Деда Мороза — это целый передвижной город чудес. В его составе — около двух десятков тематических вагонов, каждый из которых хранит свою сказку.

Вагон «Сказочная деревня» — настоящая территория детских приключений. Здесь проходят квесты, мастер-классы, игры и встречи с волшебными персонажами. Дети учатся доброте и дружбе, помогают героям сказок и, конечно, получают сладкие призы.

«Кукольный театр» превращается в уютный зал с бархатными креслами и сценой, где идет спектакль «Волшебная книга». Баба-Яга, Снежная Королева, герои «Двенадцати месяцев» — все вместе они рассказывают о чудесах, которые случаются, когда веришь в добро.

«Передвижная резиденция Деда Мороза» — сердце всего состава. Здесь можно лично встретиться с самим волшебником и Снегурочкой, сфотографироваться и получить персональное поздравление.

Каждый посетитель найдет вагон для себя Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Для любителей музыки работает «Вагон-сцена», где проходят концерты, танцевальные номера и интерактивы. А в «Лавке» можно найти сувениры и подарки, созданные мастерами Великого Устюга и Вологодской области.

Голодным никто не останется: в «ресторанных вагонах» можно попробовать блюда северной кухни, выпить горячий чай или какао, а также отведать традиционные новогодние угощения. Атмосфера здесь особенная — будто за окном не поезд, а снежный лес и морозные узоры на окнах родного дома.

Билеты на поезд Деда Мороза

Билеты на поезд Деда Мороза можно будет приобрести через официальный сайт РЖД за месяц до прибытия состава в конкретный город. В билет входит посещение одного или нескольких праздничных вагонов, участие в программах, сувенир на память и, конечно, встреча с главным зимним волшебником.