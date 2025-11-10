«Служим России, служим закону»: примеры настоящего мужества челябинских полицейских

Полиция в любую погоду, и днем и ночью охраняют покой граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. И днем и ночью полицейские охраняют покой граждан. Они готовы жертвовать собой, чтобы спасти чью-то жизнь. Истории истинного самопожертвования — в материале URA.RU.

Против вооруженных преступников

Майским вечером старший оперуполномоченный УМВД по Челябинску возвращался домой со смены, когда услышал крики о помощи. Он незамедлительно бросился на помощь. Во дворе на улице Российской он увидел женщину с ножевыми ранениями и убегающего мужчину. Попросив очевидцев вызвать скорую помощь и сообщив о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции, сотрудник пустился в погоню за убегавшим.

Настигнув подозреваемого, он обездвижил его брючным ремнем. После вернулся к потерпевшей для оказания ей помощи.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что задержанный мужчина нанес знакомой несколько ударов ножом во время конфликта. Потерпевшая могла погибнуть, но благодаря своевременной реакции полицейского и профессионализму врачей осталась жива.

Алексей Тришаков не растерялся, став свидетелем смертельной поножовщины. Фото: Управление МВД России по городу Магнитогорску

В сентябре старший инспектор ОБ ДПС УМВД по Магнитогорску старший лейтенант Алексей Тришаков также столкнулся с вооруженным преступником. Он прибыл на крики о помощи и стал свидетелем смертельной поножовщины.

К тому моменту информация уже поступила к ближайшему экипажу ДПС. Вместе с лейтенантом полиции Олегом Изак и старшим лейтенантом полиции Евгением Сысоевым, Тришаков обезвредил преступника.

«Когда я услышал крики, сразу понял, что нужна помощь. Позвонил коллегам и направился к месту происшествия. Увидев мужчину с ножом, я сразу понял — действовать нужно незамедлительно», — вспомнил Тришаков.

Помощь на дороге

В январе в отдел МВД России по Октябрьскому району поступил звонок от мужчины, который пояснил, что вместе с женой заблудился в тумане по дороге к родственникам в Курганскую область. Причем в путь они отправились на лошади. Сотрудники незамедлительно выдвинулись на помощь семейной паре.

Им достаточно быстро удалось найти семью «потеряшек». Их передали сотрудникам МЧС, которые сопроводили ее до дома.

В июле на трассе М-5 между Челябинском и Полетаево госавтоинспекторы Сергей Руснак и Василий Гаврилов спасли жизнь 52-летнему дальнобойщику. У водителя во время движения произошел анафилактический шок от укуса осы.

Госавтоинспекторы Сергей Руснак (справа) и Василий Гаврилов (слева) спасли жизнь 52-летнему дальнобойщику. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Сначала у водителя проявилась слабость, после начала опухать рука. Во время общения с инспекторами его состояние ухудшилось: он начал терять сознание.

Сотрудники ГАИ решили самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшую больницу на патрульном автомобиле. Водитель был передан врачам клинической больницы в Полетаево и оперативно получил медпомощь.

В сентябре к дежурившим на 32 километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург» в Сосновском районе старшему лейтенанту полиции Павлу Яковлеву и лейтенанту полиции Арману Тасбулатову обратился мужчина. Он пояснил, что у его беременной жены прямо во время дороги начались схватки. Инспекторы отреагировали незамедлительно.

«Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей. Включив световые и звуковые сигналы, они обеспечили беспрепятственный и максимально быстрый проезд семье к роддому», — сообщали в пресс-службе ведомства.

У пары родился мальчик. Инспекторы приехали на выписку и подарили ему игрушечный автомобиль ДПС. Счастливые родители, в свою очередь, выразили благодарность сотрудникам.

На все руки мастер

Александр Павлов пришел на помощь авто-леди Фото: Отдел МВД России по Октябрьскому району

В апреле сотрудник ОМВД России по Октябрьскому району майор внутренней службы Александр Павлов пришел на помощь авто-леди. Автомобиль женщины сломался. Полицейский же своими силами смог устранить неисправность, что позволило автомобилистке продолжить путь.

«Огромная гордость и благодарность за то, что у нас есть сотрудники полиции, которые придут на помощь в трудную минуту и не пройдут мимо чужой беды. Здоровья и благополучия Вам, Александр!», — написала автомобилистка в социальной сети.

Спасение из огня

Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов спасли из горящего дома целую семью Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В феврале инспекторы ДПС лейтенанты полиции Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов спасли из горящего дома целую семью: четырех взрослых и двух подростков. Увидев дым, идущий из окон одного из домов, они сообщили о произошедшем в МЧС. После же приступили к спасению.

«До прибытия огнеборцев полицейские помогли вывести из задымленного помещения семью, вынести ценные вещи и — самое главное — взрывоопасные газовые баллоны. Инспекторы закрыли в доме все окна, чтобы не допустить распространения открытого пламени на другие жилые дома. А, заметив во дворе шланг с водой, Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов принялись тушить пол и печь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Дмитрий Андреев, увидев горящий автомобиль с людьми, без раздумий поспешил на помощь. Фото: ОМВД России по Еманжелинскому району

В Еманжелинске в июне во время следования к месту службы водитель-сотрудник ГУ МВД России по Челябинской области старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Андреев увидел горящий автомобиль, в котором находились люди. Он без раздумий поспешил на помощь.

«Андреев вытащил из загоревшегося салона сначала водителя, а затем и пассажира. До приезда пожарного расчета сотрудник не допускал к горящей машине прохожих. Благодаря его оперативным и решительным действиям удалось избежать трагических последствий», — отмечали тогда в пресс-службе ведомства.

На следующий день семья владельца автомобиля лично пришла в отдел к Андрееву. Они поблагодарили полицейского за спасение родственника.

Помощь братьям нашим меньшим

Егор Лямин бесстрашно вышел на лед, добрался до разлома, в котором тонула собака, и вытащил ее на берег Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Прийти на помощь полицейские всегда готовы не только людям, но и братьям нашим меньшим — животным. Так в феврале участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Егор Лямин в Чебаркуле откликнулся на зов о помощи от местного жителя, заметившего тонувшую в озере собаку. Сотрудник бесстрашно вышел на лед, добрался до разлома, в котором тонуло животное, и вытащил его на берег. Пес отогрелся и побежал по своим делам.

«Во время поездок на рыбалку часто приходится сталкиваться с подобными случаями. Не один раз вытаскивал собак, а однажды, даже спас утку, запутавшуюся в рыболовецкой сети», — рассказал после участковый.

Андрей Кемм спас кота из полуразрушенной квартиры. Фото: ОМВД России по Еманжелинскому району

В марте во время взрыва бытового газа в поселке Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) заместитель начальника службы участковых уполномоченных полиции подполковник Андрей Кемм спас кота из полуразрушенной квартиры. Он показал не только свои профессиональные, но и человеческие качества.

Во время ЧП Кемм помогал местным жителям. А когда узнал, что в одной из квартир осталось животное, не раздумывая, вернулся внутрь полуразрушенного дома и спас домашнего питомца.

«Мы очень благодарны. Такие люди, как Андрей Кемм, показывают, что в полиции служат те, кто готов помочь в трудную минуту», — охарактеризовали работу полицейского жители.

Подобных случаев в истории полиции не сосчитать. Каждый день сотрудники с достоинством выполняют свой долг.

Сергей Космачев поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел РФ Фото: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области

«Стоять на страже закона, защищать интересы жителей, давать отпор криминалу — не просто работа, это призвание для сильных духом людей. Многочисленные примеры отваги, смелости и непоколебимости личного состава свидетельствуют о незыблемости традиций, заложенных теми, кто стоял у истоков, для кого служба стала призванием и судьбой. Благодарю весь личный состав и ветеранов органов внутренних дел Челябинской области за добросовестный труд, стойкость, храбрость и решительность при выполнении служебных обязанностей. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, внимания и заботы близких и друзей, семейного благополучия и мирного неба над головой!», — поздравил подчиненных глава ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Сергей Космачев.