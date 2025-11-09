«АвтоВАЗ» ограничил продажи Lada Largus из-за проблем с управлением

Водители массово жаловались на закусывание руля Lada Largus в холодную погоду, что могло привести к аварийным ситуациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«АвтоВАЗ» ввел ограничение на продажи автомобилей Lada Largus в дилерской сети из-за потенциальных проблем с рулевым управлением. Решение действует с 21 октября 2025 года до завершения полного расследования и тестирования компонентов.

«С 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — сообщили в Росстандарте. Поводом для проверки стали массовые жалобы водителей на затрудненное вращение рулевого колеса в холодную погоду. Росстандарт запросил у производителя информацию о возможном несоответствии техрегламенту ТС «О безопасности колесных транспортных средств».

В настоящее время специалисты «АвтоВАЗа» совместно с поставщиком гидроусилителя руля проводят анализ и ищут причины возможного дефекта. Для владельцев уже выпущенных автомобилей действует гарантийный ремонт. По данным, на заводе в Ижевске проверяют компоненты и проводят тесты. Производитель должен представить отчет по итогам расследования. При этом в «АвтоВАЗе» подчеркивают, что никаких официальных запретов от Росстандарта не получали.

Дилеры получили рекомендации по устранению и профилактике возможных проблем с рулевым управлением. Все выполненные гарантийные ремонты признаны результативными.