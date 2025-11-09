Паром с россиянами, который три дня не мог войти в сочинский порт, вернулся в Турцию

Паром Seabridge с пассажирами вернулся в турецкий порт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Паром Seabridge с пассажирами на борту, который не смог высадить людей в Сочи из-за непогоды, вернулся в турецкий порт Трабзон. Об этом свидетельствуют данные системы морского мониторинга.

«Мы коллективно решили, что до обеда ждем какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон», — рассказала одна из пассажирок судна, передает РИА Новости. По ее словам, люди были готовы к возвращению в Турцию после длительного ожидания в акватории Сочи.

Судно SEABRIDGE под флагом Камеруна находилось в Черном море и направлялось в Трабзон согласно последним данным морского трекера. Паром длиной 125 метров и шириной 18,5 метров не смог пришвартоваться в сочинском порту из-за сложных погодных условий.

Пассажиры провели несколько суток в ожидании решения о возможности высадки, однако в итоге было принято решение о возвращении в турецкий порт отправления.

Судно SEABRIDGE (IMO: 7325095) является пассажирским паромом типа Ro-Ro, способным перевозить как людей, так и автомобили. Оно было построено в 1973 году и ранее использовалось на различных морских маршрутах.