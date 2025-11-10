Защита просит закрыть дело «крабового короля»

Кан обвинялся в контрабанде на сумму в 2,6 млрд рублей, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Адвокат, представляющий интересы сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, известного как «крабовый король», подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Оно касается обвинений в организации преступного сообщества, контрабанде живого краба (сумма ущерба превышает 2,6 миллиарда рублей) и уклонении от уплаты налогов. Об этом он заявил в зале суда.

«Ходатайство... о прекращении уголовного дела в отношении Кана О К... в связи... (с его — прим. URA.RU) смертью», — заявил адвокат. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что факт смерти Кана установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Помимо этого, адвокат представил письменное заявление сестры Кана, в котором та согласна на прекращение уголовного дела. Это подтверждение требуется от родственников в случае гибели обвиняемого.

Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан совместно с соучастниками осуществлял незаконный экспорт крабов из Российской Федерации в Японию, Южную Корею и Китайскую Народную Республику. Схема предполагала указание в таможенных декларациях одной цены, в то время как фактическая стоимость отгруженного товара была выше. По данным обвинения, в результате применения этой схемы государство недополучило более девяти миллионов рублей.