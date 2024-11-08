Композитору Александре Пахмутовой 95 лет: как создавались хиты, как живет ровесница века в наши дни

Российский композитор Александра Пахмутова 9 ноября отмечает юбилей. Ей исполняется 95 лет. В ее музыкальном арсенале более 400 песен. Наиболее известные среди них: «Беловежская пуща», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были» и другие. Автором многих композиций был ее муж — российский поэт Николай Добронравов, который ушел из жизни 16 сентября прошлого года. О том, как создавались хиты и как живет Пахмутова после потери мужа — в материале URA.RU.
Самые известные композиции Пахмутовой
«Беловежская пуща»
Знаменитая мелодия о старейшем заповеднике в Европе «Беловежская пуща» была написана в 1975 году по просьбе ее хозяина Степана Кочановского. Впоследствии она стала неофициальным гимном Беларуси. Песню исполняли ВИА «Песняры», Большой детский хор Всесоюзного радио и ансамбль «Сябры». Тогдашний посол Италии в СССР был настолько впечатлён исполнением песни хором, что сравнил его с Миланским детским хором, исполняющим Ave Maria, отметив, что это лучшее, что он когда-либо слышал.
«Нежность»
Песня «Нежность» из фильма «Три тополя на Плющихе» была впервые исполнена советской эстрадной певицей Майей Кристалинской и стала одной из самых любимых у советских лётчиков-космонавтов, в том числе у Юрия Гагарина. Существует также «мужской» вариант песни — «Твоя нежность» с тем же мотивом и другими словами. Мелодию к песне Пахмутова придумала по пути от «Мосфильма» до такси.
«Старый клен»
Композиция «Старый клен», созданная композитором под слова советского поэта Михаила Матусовского, была впервые представлена в фильме «Девчата», дебютировавшей в 1961 году. Нередко произведение ошибочно приписывают к числу народных песен.
«Как молоды мы были»
В 1976 году Пахмутова написала мелодию к песне «Как молоды мы были». Ее исполнил российский певец и композитор Александр Градский. Полагается, что композиция может быть связана с болгарским фильмом с одноименным названием, который вышел в прокат в 1961 году. Изначально была написана для российской певицы Елены Камбуровой.
«Мелодия»
Композиция была создана специально для известного советского исполнителя эстрады Муслима Магомаева. Он написал ее для своей будущей жены — оперной певицы Тамары Синявской, которая в тот момент находилась в Италии на стажировке. Она стала первой, кто услышал эту песню.
«Надежда»
Изначально Пахмутова и ее муж предполагали, что песня «Надежда» будет исполнена заслуженным артистом России Иосифом Кобзоном, однако он отклонил предложение. В связи с этим авторы решили отправить текст и музыкальные ноты нескольким исполнителям, среди которых была и польская певица Анна Герман. Именно ее версия песни приобрела статус классики.
«Трус не играет в хоккей»
В 1968 году появилась песня «Трус не играет в хоккей», ставшая гимном советского хоккея и вдохновлявшая спортсменов в период их успехов. Стихи к композиции были созданы Добронравовым совместно с советским поэтом и актером Сергеем Гребенниковым. Песня быстро завоевала популярность в исполнении эстрадного певца Эдуарду Хилю.
«Бурейские огни»
Песня «Бурейские огни» посвящена Бурейской ГЭС. Этот объект был особенно значим для Пахмутовой, так как его строительством занимались ее близкие друзья. Она подчеркивала, что, несмотря на то, что композиция может не завоевать популярность на радио или телевидении, она обладает особой ценностью для нее лично.
«Усталая подлодка»
Песня «Усталая подлодка» была написана в 1965 году и полюбилась не только морякам, но и многим другим. Она возникла во время творческой поездки Пахмутовой и ее мужа к североморским морякам, где они погрузились на подводной лодке вместе с экипажем. Первым исполнителем стал украинский эстрадный певец Юрий Богатиков.
«До свидания, Москва!»
Композиция «До свидания, Москва!», созданная для Олимпийских игр в Москве в 1980 году, первоначально задумывалась как праздничный гимн. Однако в связи с бойкотом Олимпиады со стороны США, вызванным событиями в Афганистане, Пахмутова и Добронравов переработали произведение в лирическую песню. Эта версия стала своего рода прощанием с Москвой и Олимпиадой.
Как живет Пахмутова сейчас
По сообщениям в СМИ, после смерти мужа в сентябре прошлого года, у Пахмутовой началась депрессия. В тот период она проводила все свободное время, слушая их совместные песни и пересматривая фотографии. На могиле мужа Пахмутова выразила желание иметь место рядом с ним, что только усилило разговоры о её эмоциональном состоянии.
Несмотря на это, во время своего 94-го дня рождения она рассказала о планах встретиться с детьми из Донбасса в подмосковном Доме отдыха. На встрече Пахмутова исполнила свои знаменитые произведения, такие как «Спят курганы темные», «Трус не играет в хоккей» и «Надежда». Сейчас она продолжает создавать музыку, проводя творческие встречи и концерты с исполнением своих хитов.
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