Торговый центр полыхает в Иркутской области

Огонь охватил весь второй этаж торгового центра, указано в посте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Усолье-Сибирском, в Иркутской области, загорелся торговый центр. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Торговый центр горит в Усолье-Сибирском. Вспыхнул „Хамелеон“ в Привокзальном районе», — указано в посте telegram-канала Mash. Огнем полностью охвачен второй этаж здания. Отмечается, что на месте работают три группы пожарных.

Пожар начался до открытия торгового центра. Предположительно, причиной стало замыкание проводки и теплооборудования.

