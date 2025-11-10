Торговый центр полыхает в Иркутской области
Огонь охватил весь второй этаж торгового центра, указано в посте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Усолье-Сибирском, в Иркутской области, загорелся торговый центр. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Торговый центр горит в Усолье-Сибирском. Вспыхнул „Хамелеон“ в Привокзальном районе», — указано в посте telegram-канала Mash. Огнем полностью охвачен второй этаж здания. Отмечается, что на месте работают три группы пожарных.
Пожар начался до открытия торгового центра. Предположительно, причиной стало замыкание проводки и теплооборудования.
В последнее время в России зафиксировано несколько крупных пожаров. Так, недавно вспыхнул склад с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специальную высотную машину.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.