В Перми продают часть борта самолета, на котором тренировали космонавтов

Объект можно использовать в музеях и интерактивных зонах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми выставлена на продажу носовая часть военно-транспортного самолета Ил-76К с бортовым номером СССР-86638. Стоимость объекта — 875 тысяч рублей. Объявление появилось на платформе «Авито».

«Модификация самолета Ил-76 была переоборудована под подготовку космонавтов. Было построено всего три таких воздушных судна. Борт принимал участие в испытаниях и учебных полетах, в том числе в интересах Центра подготовки космонавтов им. Гагарина», — следует из объявления, сообщает «Новый компаньон».