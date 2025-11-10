Автобус без тормозов, загадочная смерть рыбаков и долг евангелистов: топ-7 новостей Перми и края

Водителя не было в салоне в момент ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На минувшей неделе выяснилось, кто получил мандат в заксобрании (ЗС) Пермского края вместо Вячеслава Григорьева, который перешел в Совфед. «Лукойл» определился с кандидатом в депутаты. Многомиллионный долг с пермских евангелистов собираются принудительно взыскать. Жителей региона потрясла трагедия на воде с четырьмя погибшими — причины случившегося еще не установлены. А Соликамск дважды отличился не с лучшей стороны. Подробнее об этих и других самых заметных новостях прошедших семи дней — в обзоре URA.RU.

Кому достался мандат Григорьева в ЗС

Избирком Прикамья распорядился передать освободившийся мандат депутата краевого ЗС четвертого созыва Вячеслава Григорьева зарегистрированному кандидату Станиславу Швецову. Он возглавляет региональный исполнительный комитет отделения партии «Единая Россия». По данным URA.RU, в ноябре пройдет заседание, на котором Швецову передадут удостоверение.

Агентство писало ранее, что новым представителем региона в Совете Федерации — сенатором от Пермского края — стал Григорьев. Указ о его назначении подписал после переизбрания на новый срок губернатор региона Дмитрий Махонин. О том, какие задачи предстоит выполнять Григорьеву — узнаете здесь.

Ставленник «Лукойла»

В 2026 году Надежда Лядова, ранее занимавшая пост советника генерального директора ООО «Лукойл-Инжиниринг», планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в ЗС. Она уже дважды избиралась в краевой парламент и теперь намерена баллотироваться на третий срок.

По информации источника URA.RU в региональных политических кругах, в столичном головном офисе компании недавно поддержали это решение. В пресс-службе «Лукойл-Пермь» объяснили редакции — по данным социсследований, у Лядовой высокий уровень доверия избирателей.

Долги евангелистов

Арбираж выдал исполнительный лист по делу о взыскании с пермских евангелистов необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Ранее власти уже взыскали с управления христиан веры евангельской 14 млн рублей.

Истец утверждает, что региозная организация обязана выплатить указанную сумму в качестве долга за использование земли, на которой расположен принадлежащий ей ДК им. Ленина, и прилегающей территории. В свою очередь, ответчик не признает наличие задолженности. Он указывает на то, что между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты, проведенные администрацией, некорректны — для религиозных объединений должна использоваться ставка, составляющая 0,1 % от кадастровой стоимости.

Рыбаки запутались в сетях и погибли

СК проводит расследование по факту гибели четырех человек на реке Вишера в Пермском крае. В ходе поисковых работ 3 ноября на воде примерно в километре от населенного пункта Данилов луг были найдены тела двух мужчин. Погибшим было 67 и 42 года (годы рождения — 1958 и 1983). Рядом находилась лодка, при этом мужчины были запутаны в рыболовных сетях. Дальше по течению обнаружено другое плавсредство и трупы еще двух мужчин 1959 и 1971 годов рождений.

В этой истории много непонятно. Родственники рыбаков теряются в догадха и строят собственные версии о причинах трагического происшествия. Предаварительно установлено, что снасти намотало на винты моторов, из-за этого обе лодки перевернулись.

Автобус без водителя улетел в кювет

Днем 8 ноября в Соликамске произошло не совсем обычное ДТП. Водитель маршрутного автобуса — женщина — ощутила запах гари и вышла из салона, не зафиксировав транспортное средство стояночным тормозом. Вследствие этого автобус оказался в кювете. В результате инцидента получила травмы одна из пассажирок. Прокуратура и сотрудники СУ СКР по региону занимаются поиском виновных.

Потолок рухнул на кровать

Дом, где произошло ЧП, не относится к категории ветхого и аварийного жилья Фото: telegram-канал «Слуховой Анализатор»

И вновь Соликамск в центре внимания. На этот раз из-за обрушения перекрытий в жилом доме. Опять же все произошло 8 ноября — не самое удачное для горожан число. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

В настоящее время жильцам не разрешается возвращаться в свои квартиры. Они размещены у родственников. После инцидент возбудили уголовное дело. Доклад о результатах проверки запросил глава СКР Александр Батрыкин

По данным местный властей, обследование здания спецкомиссией назначено на понедельник, 10 ноября. В открытых источниках указано, что дом был построен в 1954 году и в реестре не числится как аварийный.

Компенсация за отравление сальмонеллезом

В конце прошлого года несколько десятков пермяков были госпитализированы. Причиной послужила продукция, купленная в сети пекарен «Хлебница».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, прошедшей весной было зарегистрировано 95 случаев отравления продуктами питания. В связи с этим руководство учреждения было привлечено к уголовной ответственности.

Краевое ведомство получило 29 исков о защите прав потребителей. Суд удовлетворил 10 из них, общая сумма компенсаций составила 1,3 млн рублей.