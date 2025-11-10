В Пермском крае начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов

Резервистов задействуют для борьбы с дронами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае стартовала кампания по набору добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Цель кампании — обеспечить защиту объектов от угроз, в том числе от вражеских дронов. Резервисты получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами.

«Резервисты, задействованные для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих. В числе льгот — денежное довольствие, которое зависит от региона и характера службы. В Пермском крае регулярные выплаты составят от 4 до 7 тысяч рублей», — сообщает «Коммерсант».