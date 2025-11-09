Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

В Перми завершен каркас нового отеля, строящегося на месте военного вуза

10 ноября 2025 в 04:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Каркас будущего отеля уже готов

Каркас будущего отеля уже готов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми завершился важный этап строительства новой гостиницы на улице Окулова, 4. Подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к следующим этапам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края.

«Завершены монолитные работы по всем пяти этажам, ведутся работы по устройству покрытия кровли. Приступаем к монтажу оконных блоков и разводке внутренних сетей здания для обеспечения теплового контура», — рассказал гендиректор компании «Окулова 4» Иван Малахов.

Оператором будущего отеля выступит сеть «Азимут». Отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице появятся фитнес-центр, SPA, ресторан на 146 посадочных мест и конференц-залы. Открытие запланировано на 2026 год.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал