В Перми завершен каркас нового отеля, строящегося на месте военного вуза

Каркас будущего отеля уже готов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми завершился важный этап строительства новой гостиницы на улице Окулова, 4. Подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к следующим этапам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края.

«Завершены монолитные работы по всем пяти этажам, ведутся работы по устройству покрытия кровли. Приступаем к монтажу оконных блоков и разводке внутренних сетей здания для обеспечения теплового контура», — рассказал гендиректор компании «Окулова 4» Иван Малахов.