В Перми завершен каркас нового отеля, строящегося на месте военного вуза
Каркас будущего отеля уже готов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми завершился важный этап строительства новой гостиницы на улице Окулова, 4. Подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к следующим этапам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края.
«Завершены монолитные работы по всем пяти этажам, ведутся работы по устройству покрытия кровли. Приступаем к монтажу оконных блоков и разводке внутренних сетей здания для обеспечения теплового контура», — рассказал гендиректор компании «Окулова 4» Иван Малахов.
Оператором будущего отеля выступит сеть «Азимут». Отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице появятся фитнес-центр, SPA, ресторан на 146 посадочных мест и конференц-залы. Открытие запланировано на 2026 год.
