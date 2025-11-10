В США одобрили закон о прекращении самого длинного в истории шатдауна

За законопроект по прекращение шатдауна проголосовало 60 сенаторов, указано в материале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна и возобновлении частично прерванной работы правительства. За законопроект проголосовало 60 сенаторов. Об этом пишут американски СМИ.

«Сенат проголосовал 60–40 за ключевой шаг к возобновлению работы правительства», — сообщил телеканал CNN. Однако это не означает окончательное прекращение шатдауна, так как сам законопроект еще должны утвердить.

Термин «шатдаун» (англ. shutdown, что означает «закрытие», «остановка» или «отключение») используется для обозначения ситуации, при которой из-за неутверждения бюджета на следующий финансовый год приостанавливается деятельность некоторых государственных учреждений, получающих финансирование от Конгресса США.

