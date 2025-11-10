В нескольких аэропортах ввели временные ограничения: карта закрытого неба в регионах РФ 10 ноября
В аэропорту Самары и Уфы задерживаются рейсы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Несколько аэропортов в России были временно закрыты. Это было сделано из соображений безопасности. В Самаре и Уфе задерживаются несколько рейсов в Москву и Турцию. Подробнее о том, где ограничили работу воздушных гаваней — в материале URA.RU.
Самара
Под утро 10 ноября в аэропорту Самары — Курумоч — были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Судя по информации на сайте онлайн-табло аэропорта, 10 ноября задержаны:
- рейс SU-1603 в Москву — время вылета изменено с 10:25 на 13:25 по местному времени;
- рейс ZF-1025 в Анталью — время вылета изменено с 8:25 на 14:20.
Уфа
Утром 10 ноября был временно закрыт аэропорт в Уфе. Днем будет задерживается рейс SU-1237 в Москву, он должен был вылететь в 12:45, нынешнее планируемое время вылета — 15:45.
Саратов
В аэропорту Саратова Гагарин были введены ограничения. Об этом написал Артем Кореняко.
Тамбов
В тамбовском аэропорту Донское были введены ограничения на полеты. Через 2,5 часа аэропорт был вновь открыт.
Волгоград
Ночью был временно закрыт аэропорт Волгограда. Через четыре часа полеты в регионе были возобновлены.
Калуга
Ночью были введены ограничения на полеты над Калугой. Через четыре часа ограничения сняли.
Пенза
