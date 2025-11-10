США не платят работникам своим военных баз в Европе из-за шатдауна

Работники военных баз не получают зарплату уже шесть недель, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

Работники американских военных баз в Европе работали без зарплаты почти шесть недель из-за шатдауна в США. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Тысячи людей, работающих на зарубежных базах в Европе, лишились зарплаты с начала шатдауна почти шесть недель назад. В некоторых случаях правительства стран, где расположены американские базы, взяли на себя ответственность, ожидая, что США в конечном итоге исправят ситуацию», — указано в материале Associated Press. Тем временем жители Италии и Португалии продолжали работать без оплаты в ожидании решения ситуации в Штатах.

Термин «шатдаун» (от англ. shutdown) переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». Он применяется в случае, когда из-за отсутствия утвержденного бюджета на предстоящий финансовый год приостанавливается работа ряда государственных учреждений, которые финансируются Конгрессом США.

Продолжение после рекламы