США не платят работникам своим военных баз в Европе из-за шатдауна
Работники военных баз не получают зарплату уже шесть недель, указано в материале
Фото: Илья Московец © URA.RU
Работники американских военных баз в Европе работали без зарплаты почти шесть недель из-за шатдауна в США. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Тысячи людей, работающих на зарубежных базах в Европе, лишились зарплаты с начала шатдауна почти шесть недель назад. В некоторых случаях правительства стран, где расположены американские базы, взяли на себя ответственность, ожидая, что США в конечном итоге исправят ситуацию», — указано в материале Associated Press. Тем временем жители Италии и Португалии продолжали работать без оплаты в ожидании решения ситуации в Штатах.
Термин «шатдаун» (от англ. shutdown) переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». Он применяется в случае, когда из-за отсутствия утвержденного бюджета на предстоящий финансовый год приостанавливается работа ряда государственных учреждений, которые финансируются Конгрессом США.
В период шатдауна государственным учреждениям запрещено совершать финансовые расходы. Большая часть работников госучреждений отправится в неоплачиваемые отпуска. Тем не менее сотрудники, выполняющие критически важные функции — медицинские работники, пограничники, военнослужащие, специалисты транспортной отрасли и другие — продолжат исполнять свои обязанности, хотя заработная плата им выплачиваться не будет.
