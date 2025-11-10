Поезд сошел с рельсов с Ленобласти
Грузовой поезд сошел с рельсов без опрокидывания, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Ленинградской области, в ночь на 10 ноября, грузовые вагоны сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Ленинградской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что произошло это на железнодорожной станции Янега. Тогда около 4 грузовых вагонов сошло с рельсов без опрокидывания.
Из-за происшествия задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении. Помимо этого, от расписания отстают 17 грузовых составов.
В сентябре в Ленобласти поезда уже сходили с рельсов. За утро 14 числа произошло два схода поездов. В результате происшествия погиб машинист одиночного тепловоза. Он скончался во время госпитализации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.