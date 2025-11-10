В России легализовали более 700 тысяч человек с начала года

Большая часть людей официально заключили трудовые договоры, указано в сообщении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятость более 700 тысяч человек была легализована межведомственными комиссиями с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

«За первые девять месяцев 2025-го в законное поле удалось вывести около 720 тыс. человек», — указано в материале газеты «Известия» со ссылкой на Минтруд. Отмечается, что этот показатель на 100 тысяч человек больше, чем за тот же период в прошлом году.

С большей частью людей были заключены трудовые договоры. Другая же часть официально оформлялась как самозанятые или регистрировали ИП.

