Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

В России легализовали более 700 тысяч человек с начала года

10 ноября 2025 в 09:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Большая часть людей официально заключили трудовые договоры, указано в сообщении

Большая часть людей официально заключили трудовые договоры, указано в сообщении

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятость более 700 тысяч человек была легализована межведомственными комиссиями с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

«За первые девять месяцев 2025-го в законное поле удалось вывести около 720 тыс. человек», — указано в материале газеты «Известия» со ссылкой на Минтруд. Отмечается, что этот показатель на 100 тысяч человек больше, чем за тот же период в прошлом году.

С большей частью людей были заключены трудовые договоры. Другая же часть официально оформлялась как самозанятые или регистрировали ИП.

Продолжение после рекламы

Все это происходит на фоне мер правительства по снижению безработицы и стимулированию самозанятости. В октябре было выделено более 650 млн рублей на социальные контракты для переподготовки малоимущих в регионах с высоким уровнем безработицы, например в Дагестане и Чечне.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал