В России легализовали более 700 тысяч человек с начала года
Большая часть людей официально заключили трудовые договоры, указано в сообщении
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Занятость более 700 тысяч человек была легализована межведомственными комиссиями с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.
«За первые девять месяцев 2025-го в законное поле удалось вывести около 720 тыс. человек», — указано в материале газеты «Известия» со ссылкой на Минтруд. Отмечается, что этот показатель на 100 тысяч человек больше, чем за тот же период в прошлом году.
С большей частью людей были заключены трудовые договоры. Другая же часть официально оформлялась как самозанятые или регистрировали ИП.
Все это происходит на фоне мер правительства по снижению безработицы и стимулированию самозанятости. В октябре было выделено более 650 млн рублей на социальные контракты для переподготовки малоимущих в регионах с высоким уровнем безработицы, например в Дагестане и Чечне.
