Поиски Усольцевых зашли в цифровой тупик: что известно о семье, пропавшей в тайге более 40 дней назад

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге более 40 дней назад, продолжаются безрезультатно. По данным поисковых служб, рассматриваются различные версии происшествия — от несчастного случая до побега за границу. При этом киберэксперт Игорь Бедеров отмечает, что современные технологии не позволяют отследить пропавших по цифровому следу, что значительно осложняет расследование. Психологи продолжают анализировать характеры пропавших, чтобы установить возможные причины их исчезновения. Новые подробности об Усольцевых — в материале URA.RU.

Противоречивые версии происшествия

Поиск по цифровому следу

Теоретически, найти Усольцевых — мужа Сергея, жену Ирину и пятилетнюю дочь Агату — через цифровые следы возможно, но для этого необходимы конкретные вводные данные, пояснил киберэксперт Игорь Бедеров в беседе с aif.ru. Специалист отметил, что IP-адрес позволяет определить местоположение устройства, а не конкретного человека, что существенно ограничивает возможности поиска. В случае с Усольцевыми эта проблема усугубляется тем, что телефон Сергея находится у следователей, а домашний компьютер остался в пустой квартире.

Эксперт предложил несколько потенциальных методов поиска, включая использование логируемых ссылок в социальных сетях и анализ сетевого трафика через программный комплекс Wireshark. Однако он подчеркнул, что без активного использования цифровых устройств самими пропавшими эти методы неэффективны. Особую сложность представляет отсутствие достоверной информации о том, какими устройствами и сервисами могли пользоваться Усольцевы.

Могли ли они сбежать

Криминалист Михаил Игнатов развивает версию о возможном побеге семьи в США через третьи страны. В беседе с NEWS.ru он предположил, что Усольцевы могли использовать поддельные документы, чтобы скрыться за границей. Эксперт сослался на отсутствие следов, которые обычно остаются при выживании в тайге, и на финансовые трудности предпринимателя.

Однако физиогномист Дружкова категорически отвергает эту версию, указывая на врожденную честность супругов. Она отмечает, что для Усольцевых было бы психологически невозможно инсценировать собственное исчезновение. По ее словам, они слишком дорожили своей репутацией и общественным признанием, чтобы пойти на подобный шаг.

Официальная версия исчезновения

Волонтеры продолжают придерживаться версии о несчастном случае, отмечая, что поиски осложнены сложным рельефом и погодными условиями. Они не исключают, что семья могла стать жертвой непредвиденных обстоятельств, таких как травма или встреча с диким зверем. При этом поисковики подчеркивают, что обычно в подобных случаях находятся хотя бы минимальные следы пребывания людей.

Психологические портреты пропавших

Семья не могла сбежать

Физиогномист Ольга Дружкова, изучив фотографии семьи, исключила возможность их побега за границу. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

Оба супруга обладают «предельной честностью» и неспособны на обман или предательство. По словам эксперта, Ирина была готова следовать за мужем в любой ситуации, а Сергей всегда держал все под контролем, что делает версию о добровольном исчезновении маловероятной.

Психология Сергея Усольцева

Профайлер Руслан Панкратов описал Сергея Усольцева как человека, находившегося в состоянии сильного стресса перед исчезновением. Он отметил, что мужчина демонстрировал «комплекс личной крепости», был гипертребовательным к себе и окружающим. Специалист также обратил внимание на минимальную эмоциональность предпринимателя, что свидетельствовало о привычке контролировать каждую деталь и могло сыграть роль в принятии роковых решений.

Психологический анализ поведения семьи показывает, что Усольцевы были гармоничной парой с высоким уровнем взаимной преданности. Ирина обладала выраженным инстинктом следования за мужем, что могло сыграть решающую роль в таежной ситуации. Сергей же, будучи перфекционистом, мог переоценить свои силы и возможности в экстремальных условиях, что привело к непредсказуемым последствиям.

Хронология событий

В конце сентября 2025 года в Красноярском крае исчезла семья Усольцевых во время прогулки по туристической тропе в районе горы Буратинка. С тех пор их местонахождение остается неизвестным, а масштабные поиски с привлечением волонтеров и силовых структур не принесли результатов. История продолжает обрастать новыми версиями и предположениями, привлекая внимание общественности.

Поисковые операции проводились с использованием вертолетов, беспилотников и групп наземного реагирования. Было обследовано более 50 квадратных километров труднодоступной таежной местности, включая особо опасные участки. Несмотря на все усилия, не было найдено ни личных вещей, ни следов лагеря, ни других свидетельств пребывания семьи в этом районе, что ставит в тупик опытных поисковиков.