В Японии разгорелся скандал из-за заявления японского министра о Курилах

Японский министр Хитоси Киквакада получил выговор за то, что назвал территорию курильских островов заграничной территорией, несмотря на то, что власти страны оспаривают их принадлежность. Об этом сообщили местные СМИ.

Кикавада осуществил дистанционный осмотр южных Курильских островов, находясь на мысе Носаппу — самой северо-восточной точке Японии, которая расположена в городе Немуро префектуры Хоккайдо. Для представителей японских властей подобные мероприятия являются привычным делом. Во время осмотра он отметил, что именно в этом месте страна находится ближе всего к границе с другими государствами, указано в материале агентства Kyodo.

Позже министру был сделан выговор со стороны генерального секретаря кабинета министров Японии Миноры Кихары. Причиной стало то, что высказывание Киквакады могло трактоваться как признание островов российскими.

