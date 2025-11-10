Россию атаковали десятки беспилотников Украины: карта атак дронов ВСУ 10 ноября
Средства ПВО отразили атаку над 12 регионами России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ночь на 10 ноября в нескольких регионах России была объявлена беспилотная опасность, при этом системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских дронов. Жители Ростовской, Волгоградской, Владимирской и других областей получали экстренные оповещения с рекомендациями укрыться в безопасных местах. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 29 единиц. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.
Фото: URA.RU
Более 70 дронов сбито над Россией
Всего за ночь силами ПВО уничтожен 71 беспилотник Украины. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщает Минобороны России в telegram-канале. Были сбиты дроны над следующими регионами:
над Брянской областью — 29;
над Курской — семь;
над акваторией Черного моря — семь.
над Липецкой и Смоленской — по пять;
над Орловской, Самарской и Тверской — по четыре;
над Крымом — три;
над Калужской, Ростовской и Тульской областями — по одному.
Брянская область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем telegram-канале о введении режима ракетной опасности на территории региона с активацией системы оповещения. По оперативным данным, в ходе отражения атаки силами ПВО было сбито двадцать девять беспилотных летательных аппаратов.
Орловская область
В регионе был введен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в капитальных помещениях, при этом силы ПВО в ходе отражения атаки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией области.
Республика Крым под защитой ПВО от дронов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Республика Крым
Над территорией крымского полуострова были уничтожены три беспилотных летательных аппарата вечером 9 ноября, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
Ростовская область
В Шолоховском районе области были успешно перехвачены дроны ВСУ, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, над территорией области был уничтожен один вражеский дрон, в результате инцидента пострадавших среди местного населения нет.
Тульская область
В Тульской области была объявлена повышенная готовность систем ПВО, а жители региона получили целевые оповещения. В ходе отражения воздушной атаки над территорией области был уничтожен 1 вражеский беспилотник.
Владимирская область
Во Владимирской области в 3:36 утра 10 ноября была объявлена угроза атаки беспилотников. Экстренное предупреждение поступило через приложение МЧС России с рекомендацией сохранять спокойствие и звонить по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.
Массированная атака беспилотников на регионы России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Воронежская область
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил об объявлении на территории региона опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО приведены в готовность, и рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России.
