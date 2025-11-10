Россию атаковали десятки беспилотников Украины: карта атак дронов ВСУ 10 ноября

Средства ПВО отразили атаку над 12 регионами России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ночь на 10 ноября в нескольких регионах России была объявлена беспилотная опасность, при этом системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских дронов. Жители Ростовской, Волгоградской, Владимирской и других областей получали экстренные оповещения с рекомендациями укрыться в безопасных местах. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 29 единиц. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.

Более 70 дронов сбито над Россией

Всего за ночь силами ПВО уничтожен 71 беспилотник Украины. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщает Минобороны России в telegram-канале. Были сбиты дроны над следующими регионами:

над Брянской областью — 29;

над Курской — семь;

над акваторией Черного моря — семь.

над Липецкой и Смоленской — по пять;

над Орловской, Самарской и Тверской — по четыре;

над Крымом — три;

над Калужской, Ростовской и Тульской областями — по одному.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем telegram-канале о введении режима ракетной опасности на территории региона с активацией системы оповещения. По оперативным данным, в ходе отражения атаки силами ПВО было сбито двадцать девять беспилотных летательных аппаратов.

Орловская область

В регионе был введен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в капитальных помещениях, при этом силы ПВО в ходе отражения атаки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией области.

Республика Крым

Над территорией крымского полуострова были уничтожены три беспилотных летательных аппарата вечером 9 ноября, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.

Ростовская область

В Шолоховском районе области были успешно перехвачены дроны ВСУ, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, над территорией области был уничтожен один вражеский дрон, в результате инцидента пострадавших среди местного населения нет.

Тульская область

В Тульской области была объявлена повышенная готовность систем ПВО, а жители региона получили целевые оповещения. В ходе отражения воздушной атаки над территорией области был уничтожен 1 вражеский беспилотник.

Владимирская область

Во Владимирской области в 3:36 утра 10 ноября была объявлена угроза атаки беспилотников. Экстренное предупреждение поступило через приложение МЧС России с рекомендацией сохранять спокойствие и звонить по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.

