Что нельзя делать 11 ноября: праздник Авраамия Овчара и Анастасии Овечницы — традиции и приметы

Православные христиане чтут память святых Авраамия Ростовского и Анастасии Римской Фото: Илья Московец © URA.RU

11 ноября Православная церковь вспоминает преподобного Авраамия Ростовского и мученицу Анастасию Римскую. В народной традиции их имена легли в основу праздника Авраамия Овчара и Анастастии Овечницы. Продробнее об истории святых, а также о традициях, обычаях и запретах дня — в материале URA.RU.

Кто такие Авраамий Ростовский и Анастасия Римская

11 ноября (29 октября по старому стилю) православный мир вспоминает преподобного Авраамия Ростовского и преподобномученицу Анастасию Римляныню — на Руси их называли Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. День этих святых издавна считался покровительственным для овцеводов и тех, кто занимался скотом. Люди верили, что молитва к Аврамиию и Анастасии защищает животных от болезней и хищников, а хозяйству приносит достаток.

Авраамий Ростовский

Преподобный Авраамий Ростовский (в миру — Иверк, в крещении — Аверкий) был одним из первых подвижников Русской церкви, прославившихся своей проповедью среди язычников. Он жил в Ростовской земле, где в те времена еще сохранялись древние языческие обычаи. Согласно «Житию», святой поставил себе хижину на берегу озера Неро, рядом с местом, где местные племена весь и меря поклонялись каменному идолу Велесу — «страшилищу злы и мечты творяща своим омрачением».

Авраамий молился о просвещении этих людей, и, по преданию, ему явился апостол Иоанн Богослов, передавший чудесный жезл с крестом на вершине — именно им святой сокрушил идола Велеса. Это событие стало символом победы христианства над язычеством. На месте, где стоял идол, Авраамий основал Богоявленский монастырь, а в честь явления апостола воздвиг храм во имя Иоанна Богослова.

Авраамий Ростовский разрушает статую Велеса Фото: ikipedia/Public Domain

После чуда и проповеди святого многие язычники приняли крещение. Позже, по просьбе ростовских князей, Авраамий был поставлен архимандритом Богоявленской обители, где продолжил служение до глубокой старости. Он был погребен в храме Богоявления, а его мощи были обретены в 1210 году при великом князе Всеволоде Большое Гнездо.

Канонизация преподобного состоялась, по мнению историков, во времена Макарьевских соборов 1547–1549 годов. Служба святому составлена по образцу службы преподобному Сергию Радонежскому.

Особое место в народной памяти занимает эпизод, когда Иоанн Грозный перед походом на Казань в 1551 году посетил Богоявленский монастырь. Ему показали тот самый жезл, которым Авраамий сокрушил идола. Царь взял его с собой в поход как святыню, а крест с вершины посоха оставил в обители. После победы над Казанью Грозный приказал построить в монастыре новый каменный храм в честь Богоявления и щедро украсил его книгами и иконами.

Анастасия Римская

Святая Анастасия Римская или Римляныня (преставилась около 250–256 года) жила в Риме во времена, когда христиан подвергали страшным гонениям. Она происходила из знатной семьи, но осиротела в трехлетнем возрасте и воспитывалась в женской христианской общине под покровом благочестивой старицы Софии.

Анастасия выросла красивой и кроткой девушкой, посвятившей себя Богу. Многие патриции пытались добиться ее руки, но она всем отказывала, сохраняя обет чистоты. Когда ей исполнился 21 год, градоначальник Проб вызвал ее на допрос, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако Анастасия открыто исповедала свою веру и обличила Проба в жестокости и нечестии.

Усекновение главы святой Анастасии Фото: Wikipedia/Общественное достояние

Разъяренный градоначальник приказал подвергнуть девушку пыткам. Но даже среди страданий Анастасия не переставала молиться и укреплять веру других христиан. Ей тайно подал воды Кирилл, один из христиан, за что тут же был обезглавлен. После долгих мучений святую обезглавили, а тело бросили на растерзание зверям. Однако наставница София и другие верующие нашли останки мученицы и с честью их похоронили.

Смерть Анастасии относят ко времени правления Диоклетиана, а по другим источникам — императоров Деция или Валериана. С течением веков произошло смешение ее жития с образом Анастасии Узорешительницы, что осложнило различие их икон и храмов. На иконах Анастасию Римляныню изображают в монашеских одеждах, иногда с сосудом в руках — символом духовного исцеления.

Традиции, обычаи и приметы 11 ноября

На Руси этих двух святых почитали особенно — как покровителей овец и пастухов. 11 ноября называли Овчарным праздником. Он означал завершение пастушьего сезона: отары возвращались с выпаса, и хозяева подводили итоги года. Пастухов угощали, благодарили за труд и дарили подарки — считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем здоровее будет скот в следующем году.

На праздничном столе обязательно были яичница, пироги из свежей муки и овечьи сыры. Эти блюда символизировали достаток, здоровье и плодородие. Женщины, носящие имя Анастасия, праздновали именины, готовили сыр и молочные угощения, которыми угощали соседей и родственников.

С 11 ноября на севере России начинали стричь овец. При этом в ножницы клали пучок шерсти — жертвенное подношение богине Макоши, покровительнице плодородия и домашнего очага. В южных регионах, наоборот, стрижку к этому времени уже завершали, и хозяйки принимались за прядение и вязание теплых вещей на зиму.

С 11 ноября на севере России начинали стричь овец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В народе день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы был временем наблюдений за природой. Люди старались по повадкам животных и погоде угадать, какой будет зима и что ждет их хозяйство.

Если голуби ворковали у дома, это считалось добрым знаком — ненастье скоро отступит. Домашние животные спали весь день — к холодной зиме. Если вороны громко каркали, ожидали дождя. Когда волки выходили к полям, это предвещало беду — голод или эпидемию. А медленно плывущие облака сулили скорые заморозки.

Такие наблюдения помогали крестьянам подготовиться к зиме и правильно распланировать сельские работы.

Что нельзя делать 11 ноября

Считалось, что в день Аврамия и Анастасии нужно быть особенно осторожным: любое нарушение традиций могло навлечь беду на дом или скот.

Женщинам не рекомендовалось ходить с открытой шеей — это могло привлечь неудачи. Вместо этого надевали коралловые бусы, которые служили оберегом. Вечером украшение вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а затем промывали в проточной воде и убирали.

Кроме того, нельзя было в этот день оставаться в одиночестве, иначе праздник мог обернуться конфликтами или несчастьями. Не оставляли детей без присмотра, чтобы их не испугали злые силы, и не носили одежду из овечьей шерсти — верили, что это к беде.

11 ноября женщины надевали коралловые бусы, которые служили оберегом Фото: Илья Московец © URA.RU