В России прекратили эксперимент по сборке отечественных процессоров «Байкал-М»

Эксперимент по сборке отечественных процессоров «Байкал-М» (Baikal M) прекращен в России. Причиной стала нехватка компонентов. Об этом заявил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности», — заявил Евдокимов. Его слова приводит газета «Коммерсант».

Помимо этого отмечается, что под завершение проекта, компания смогла получить 74–85% годной продукции. Для достижения доли в 98% понадобится больший объем кристаллов.

