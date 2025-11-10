Украинские войска пытались деблокировать Димитров
Пушилин сообщил о попытках ВСУ разблокировать Димитров
10 ноября 2025 в 11:42
ВСУ предпринимали попытку деблокировать Димитров через Родинское
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Силы Вооруженных сил Украины предпринимали попытки разблокировать Димитров, используя маршрут через Родинское. Об этом заявил российский государственный и политический деятель Денис Пушилин.
