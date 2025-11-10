Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Украинские войска пытались деблокировать Димитров

Пушилин сообщил о попытках ВСУ разблокировать Димитров
10 ноября 2025 в 11:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ предпринимали попытку деблокировать Димитров через Родинское

ВСУ предпринимали попытку деблокировать Димитров через Родинское

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Силы Вооруженных сил Украины предпринимали попытки разблокировать Димитров, используя маршрут через Родинское. Об этом заявил российский государственный и политический деятель Денис Пушилин. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал